Coragem para escolher

Além do sucesso de público, há diversos outros motivos pelos quais o Fórum da Liberdade se torna cada vez mais relevante e necessário. Pensando justamente na linha de costura que amarra toda a colcha de realidades e pensamentos que vivemos, nos deparamos com o tema da 38ª edição. Ao olhar para dentro do indivíduo, compreendemos que não há nada mais individual e possível do que a escolha. É importante frisar que até mesmo a não escolha é uma escolha. Mas fazer escolhas só é possível em um ambiente de liberdade. Estamos em 2025, um quarto do século 21 já passou, e parece que alguns valores e conceitos foram se perdendo no meio do caminho.