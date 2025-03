Motoboy foi esfaqueado em Esteio porque teria se escorado no carro dos suspeitos, diz delegado

Motoboy foi alvo de facadas e agressões após perseguir grupo que teria roubado seu capacete. Reprodução / Câmeras de segurança

O ato de se escorar em um carro que estava estacionado na rua, em frente a um bar, pode ter sido a motivação para um crime violento em Esteio, na Região Metropolitana. É o que diz a investigação da Polícia Civil sobre o caso de um motoboy de 24 anos que foi esfaqueado por um adolescente de 17. O fato foi registrado no início da madrugada de sábado (22).

O menor foi apreendido por crime análogo à tentativa de homicídio. A vítima segue internada em estado grave.

Segundo a apuração, por volta da 1h da madrugada, Nicholas da Silveira Cardoso foi a uma loja de bebidas em Sapucaia do Sul, também na Região Metropolitana. Três horas depois, câmeras de monitoramento de uma garagem de condomínio de Esteio mostram o jovem sendo atacado por duas pessoas. Uma delas seria um menor de idade que estaria com um canivete.

De acordo com familiares de Nicholas, ele recebeu 13 facadas pelas costas.

A Polícia Civil, que investiga os fatos para compreender o que levou ao crime, diz que a agressão pode ter sido causada por um motivo banal: Nicholas teria se escorado no carro dos suspeitos, que estava estacionado no estabelecimento de bebidas.

O delegado Gabriel Lourenço, responsável pela investigação, conta que a informação foi levada para a polícia pelas partes envolvidas, incluindo o motoboy, que foi ouvido na segunda-feira (24):

— A vítima se escorou no veículo de um dos envolvidos, o carro branco que participou da perseguição. Eles contam que pediram que ele se retirasse e ele saiu, mas o grupo alega que o motoboy começou a encarar os envolvidos, o que os incomodou — conta o delegado.

Perseguição terminou em crime

Os suspeitos e Nicholas permaneceram na loja de bebidas até as 4h sem nenhuma interação, quando, segundo o motoboy, um dos homens pegou seu capacete e o grupo deixou o local. Ele decidiu ir atrás, iniciando uma perseguição.

O grupo estava em dois carros: um branco, que seguia à frente, e um vermelho, conduzido pelo adolescente de 17 anos. O motorista do carro branco teria levado os demais até o condomínio onde mora, em Esteio, local onde ocorreu o crime.

— Chegando ao estacionamento, o motoboy tenta descer da moto e já é atacado por dois homens. Um deles, o menor de idade que dirigia o carro vermelho, estava armado com um canivete e imediatamente desfere facadas na vítima — explica o delegado sobre a dinâmica do ataque, registrado pelas câmeras de vigilância do condomínio.

De acordo com o delegado, o menor, que completa a maioridade cinco dias depois do crime, chamou os pais após o ataque. O grupo, que incluía os homens do bar e algumas mulheres, permaneceu na garagem por até 12 minutos após as agressões.

De acordo com o delegado, o adolescente apontado como autor das facadas tem uma anotação na polícia por disparo de arma de fogo, assim como outro dos homens envolvidos. Nicholas não tem passagem pela polícia.

A polícia continua investigando o caso para compreender a responsabilidade dos envolvidos.

A vítima

O motoboy está internado na UTI do Hospital São Camilo, em Esteio. Duas facadas atingiram áreas próximas aos pulmões e ao coração. Ele passou por cirurgia, e seu estado de saúde é considerado grave.

No domingo (23), amigos, familiares e colegas de profissão de Nicholas realizaram um protesto em frente ao condomínio. Patricia Viegas, irmã do motoboy, classificou o ataque como brutal:

— Ele foi brutalmente agredido por esses homens. Ele está entre a vida e a morte ainda, porque fez cirurgia e tudo. Ele tomou duas facadas pela frente, 13 pelas costas.

Ainda de acordo com a irmã, Nicholas está com dreno no pulmão, anemia e fortes dores:

— Ainda está na UTI e inspira muito cuidado. Ele está muito traumatizado e sente muita dor. Ele ainda não assimilou tudo que aconteceu.

Conforme familiares, o motoboy é o caçula de nove irmãos e pai de uma criança de três anos.