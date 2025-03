Motoboy leva facadas em garagem de condomínio após perseguir suspeito de furtar capacete em Esteio; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram a agressão a Nicholas da Silveira Cardoso, 24 anos. Nas imagens, três homens descem de um carro. Um deles dá pelo menos cinco facadas no motoboy , e outro o agride. O terceiro se afasta. Eles permanecem na garagem até às 4h20min, cerca de 12 minutos após as agressões.

O motociclista está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Esteio. Duas facadas atingiram regiões do corpo próximas aos pulmões e ao coração . Ele passou por cirurgia, e o estado de saúde é considerado grave.

Investigação

O desentendimento teria iniciado em uma loja de bebidas em Sapucaia do Sul, também na Região Metropolitana. De lá, a perseguição começou, com os suspeitos em um carro, até chegar no condomínio, no centro do município vizinho. O caso é investigado pela Polícia Civil. Um adolescente de 17 anos foi apreendido.