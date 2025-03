Grupo coloca fogo em moto de homem suspeito de abusos sexuais no Vale do Sinos

A suspeita de moradores de São Leopoldo, no Vale do Sinos, terminou em um incêndio e um homem hospitalizado na madrugada deste sábado (29).

No final da noite de sexta-feira (28), um grupo de motoboys se reuniu para protestar em frente a um condomínio no bairro Scharlau, em São Leopoldo .

No local, essas pessoas foram abordadas e encaminhadas ao batalhão para prestar esclarecimento . Ninguém foi preso até o momento, segundo o capitão Tales Lunelli, comandante da Força Tática do 25º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Enquanto a polícia cercava o local para a realização da perícia na moto, a mãe do homem apontado como suspeito pelos populares ligou para a corporação. Ela temia que seu filho tirasse a própria vida. Os policiais invadiram o apartamento do homem e o encontraram deitado no chão com um corte no pescoço.