Ferramentas online devem ajudar a impulsionar entregas do Imposto de Renda, que em Caxias já atingiu 10% do total esperado

Declaração pré-preenchida estará disponível no site da Receita Federal a partir desta terça-feira (1º).

Utilizada por 46% dos contribuintes caxienses que declararam o Imposto de Renda no ano passado, a declaração pré-preenchida da Receita Federal estará disponível a partir desta terça-feira (1°).

Em 2025, a expectativa é de que cerca de 40% das declarações de todo o país sejam entregues dessa forma. Delegado da Receita Federal de Caxias do Sul, Leandro Tessaro Ramos acredita que a Serra acompanhe o percentual nacional de utilização da ferramenta e até supere os 38,27% do ano passado na região.

— Com ele o contribuinte tem acesso às informações que já estão no banco de dados da Receita Federal. Teremos uma adesão consistente neste ano. Em toda Serra, 166 mil declarações devem ser feitas dessa forma (40% das 416 mil aguardadas) — acrescenta Tessaro.

Em duas semanas, 18 mil declarações foram entregues em Caxias do Sul, que espera receber, neste ano, 177 mil declarações (10,1% entregues até então). A expectativa é de que com a liberação do modelo pré-preenchido completo a partir desta terça-feira o percentual de declarações entregues ganhe um impulso.