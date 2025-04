Fisiculturista que matou vendedora em loja no Espírito Santo morre na prisão; entenda o caso

O fisiculturista Wenderson Rodrigues de Souza, 30 anos, morreu no último domingo (30) no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, no Espírito Santo.

Assassinato de vendedora

O assassinato de Carla Gobbi ocorreu em 22 de fevereiro deste ano. Wenderson entrou na loja onde a vendedora trabalhava e, após interagir com ela, a conduziu para os fundos do estabelecimento, onde a atacou com uma faca no pescoço.