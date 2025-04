Governo gaúcho tenta vender helicóptero desde 2016

Enquanto discute a compra de um avião a jato , ao custo de até R$ 95 milhões, o governo do Estado tenta se desfazer de uma aeronave mais antiga.

Há nove anos, um helicóptero - modelo Bell 230 - está à venda. Todas as tentativas até agora restaram frustradas. A última delas ocorreu em 26 de fevereiro. No dia do leilão, ninguém apareceu para dar lance.