Quatro pessoas são condenadas por tentativa de assassinato de cabelereira em Tramandaí 

Quatro pessoas foram condenadas na noite desta sexta-feira (28) pela tentativa de assassinato da cabeleireira Návia Regina Christan. O crime aconteceu em Tramandaí, no Litoral Norte, em 2017.

Entre os condenados estão a irmã e o cunhado da vítima, apontados como mandantes do crime. O julgamento durou dois dias no Salão do Júri da Comarca de Tramandaí.

Silvana Cristan, irmã da vítima, e Joares Antonio Pellinson, cunhado de Návia, foram condenados por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa.

A mulher foi sentenciada a 18 anos de reclusão em regime fechado. Por questões de saúde, foi concedida a prisão domiciliar dela. Já o homem deverá cumprir 16 anos também em regime fechado.

A dupla teria arquitetado a morte da vítima, pois acreditava que a cabeleireira queria prejudicá-los financeiramente.

Além deles, Rosane de Lima Araújo e Ismael Luiz Santos Soares foram considerados culpados pela tentativa de assassinato com as qualificadoras: mediante pagamento ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles seriam a intermediadora e o executor do crime.

Rosane, que já se encontra recolhida no sistema prisional, cumprirá 11 anos, 10 meses e sete dias de reclusão em regime fechado. Ismael, foi sentenciado a 17 anos, nove meses e 10 dias de reclusão em regime fechado.

Cabe recurso da decisão.

Návia Regina Christan, 46 anos, era proprietária de um salão de beleza em Tramandaí. Facebook / Reprodução

O crime

A vítima, de 46 anos, era proprietária de um salão de beleza localizado na Rua João Pessoa, no centro de Tramandaí, e conhecida como "Maninha".

Na tentativa de homicídio, um homem teria invadido a residência dela, em 26 de novembro de 2017, e efetuado três disparos. Os tiros falharam, mas um quarto disparo teria atingido o rosto de Návia. Apesar de ter sido socorrida, os ferimentos causaram perda de visão e de audição na vítima.

Conforme a denúncia feita pelo Ministério Público, a irmã da vítima — que também era dona do negócio — e o cunhado foram os mandantes do crime. Eles teriam arquitetado a morte da vítima, pois acreditavam que ela queria prejudicá-los financeiramente.

O casal teria contatado uma manicure e oferecido dinheiro para que a mulher intermediasse a contratação de um executor, o que foi consolidado.

Assassinato em 2018

No ano seguinte à tentativa de assassinato, Maninha foi morta com três tiros dentro do salão de beleza que era proprietária. O caso aconteceu em 5 de novembro de 2018.