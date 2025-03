Conselho da UFRGS define comissão para avaliar caso de estudante que tentou se formar com suástica no rosto

Diante de advertência da universidade, ele participou da solenidade com outros símbolos no rosto. André Ávila / Agencia RBS

O Conselho Universitário (Consun) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) definiu, nesta sexta-feira (28), uma uma comissão para avaliar o caso do então estudante da instituição que tentou participar de colação de grau com uma suástica pintada no rosto. O fato aconteceu em fevereiro, no Campus Centro, em Porto Alegre.

Conforme a universidade, o grupo é formado por seis integrantes. São dois professores, dois técnico-administrativos e dois estudantes. Ainda não há detalhes sobre o cronograma de trabalho e prazo para apresentação do parecer final.

Os advogados de Vinícius Krug de Souza sustentam que "a defesa confia no equilíbrio institucional da UFRGS e espera que eventuais deliberações da referida comissão respeitem integralmente os limites do ordenamento jurídico vigente, assegurando a imparcialidade, a legalidade e o respeito à dignidade da pessoa humana".

Investigação

A Polícia Civil recebeu um computador e um celular da defesa de Vinícius Krug de Souza. De acordo com a delegada Tatiana Bastos, titular da Delegacia de Combate à Intolerância, os eletrônicos foram entregues "de modo voluntário" e "estariam sendo utilizados na época do fato".

Há duas semanas, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a Vinícius. As ordens judiciais foram executadas em Porto Alegre e Novo Hamburgo.

— Agora, tais aparelhos serão enviados para análise técnica, juntamente com os outros eletrônicos que já haviam sido apreendidos — explica a delegada.

A defesa de Vinícius Krug de Souza afirma que a entrega dos equipamentos de forma espontânea demonstra "plena confiança na legalidade da investigação e, sobretudo, na completa inocência". (Leia a nota da defesa abaixo)

Os equipamentos foram entregues na segunda-feira (24). No mesmo dia, três testemunhas prestaram depoimento.

Conforme a investigação, até o momento, foram ouvidos o deputado estadual Leonel Radde (PT), que registrou a ocorrência criminal na ocasião, o vice-reitor da UFRGS, que presidiu a formatura, e o coordenador de segurança da UFRGS.

O inquérito policial está em fase final e deve ser remetido ao Poder Judiciário na próxima semana, segundo a delegada.

Relembre o caso

Em fevereiro, a UFRGS proibiu um formando do curso de Engenharia de Minas de participar da colação de grau com uma suástica pintada. O fato ocorreu no Campus Centro, em Porto Alegre.

Vinicius Krug de Souza estava no local da cerimônia com o desenho na face antes da formatura, disse a instituição. Diante de advertência da universidade, ele removeu a pintura e participou da solenidade com outros símbolos no rosto.

A UFRGS registrou boletim de ocorrência na Polícia Federal (PF). O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

O que diz a lei brasileira

A apologia do nazismo se enquadra na Lei 7.716/1989, segundo a qual é crime:

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa – ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social

a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa – ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa

emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa Essa lei é respaldada pela própria Constituição, que classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que o racismo pode ser julgado e sentenciado a qualquer momento, não importando quanto tempo já se passou desde a conduta

Manifestações da defesa

