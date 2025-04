Vídeo mostra acidente que matou jovem na BR-285; motorista que fugiu do local foi identificado

A Polícia Civil identificou o motorista responsável pelo acidente que causou a morte do motociclista Erick Gabriel de Azevedo Basso, 22 anos, na BR-285. O caso foi no sábado (29), no trecho entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha.

Um vídeo anexado ao inquérito policial mostra o momento em que um Renault Logan invade a contramão e bate de frente com a moto de Erick, antes de fugir sem prestar socorro.

De acordo com a delegada substituta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rafaela Bier, o condutor foi localizado e terá o interrogatório marcado ainda nesta semana.

— Vamos ouvir as demais testemunhas e aguardar laudos periciais para concluir o inquérito. As mídias (vídeos) já estão juntadas ao processo — afirmou.

A investigação aguarda os laudos periciais e a oitiva de testemunhas para esclarecer as circunstâncias do acidente e possíveis penalidades ao motorista.

Família pede justiça

Erick Gabriel morreu no domingo (30), no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, após ficar gravemente ferido no acidente. Conhecido por sua dedicação, ele trabalhava durante o dia como operário em uma tornearia e à noite como motoboy.

— Ele sempre quis trabalhar para conquistar seus sonhos. Conseguiu financiar a casa, comprou a moto e a caminhonete. Estava realizado — contou Juliana Rosa, prima e colega de trabalho.

Amigos e familiares o descrevem como uma pessoa que estava sempre alegre e prestativa.

— Não tinha ruim pra ele. Era trabalhador, amigo de todo mundo — disse Daniel Paris, que cresceu com Erick no bairro São José, onde o jovem foi velado. Na segunda-feira (31), o corpo do jovem foi sepultado, no Cemitério da Petrópolis, em meio a homenagens e pedidos por justiça.

Emocionada, a mãe de Erick, Eliezer Rosa Azevedo, fez um apelo: