Golpe do delivery: como identificar e se proteger

Como os golpistas abordam as pessoas

Entregadores de pedidos feitos online entregam ao cliente uma máquina de cartão que dizem estar com visor quebrado. Assim, a vítima não consegue visualizar o preço na tela e acaba pagando um valor abusivo. Em outra versão do golpe, o consumidor recebe uma ligação de uma pessoa que se identifica como funcionário do estabelecimento onde o pedido foi realizado, solicitando o pagamento de uma taxa extra de entrega. Por telefone, a vítima passa os dados do cartão , que é clonado .

Quais táticas eles usam para chamar a atenção?

Qual é o objetivo do golpe?

Cobrar um valor mais alto do que o do pedido feito pelo cliente ou clonar um cartão.

Como se proteger do golpe do delivery?

Desconfie de taxas extras cobradas fora do aplicativo em que realizou o pedido, ainda que seja alegado um suposto erro no pagamento original. No caso de pagamentos por cartão no ato da entrega, preste atenção ao valor digitado na máquina e, de maneira nenhuma, digite sua senha caso não consiga visualizar o valor na tela. Outra dica importante é verificar se o entregador não está utilizando o celular para gravar a sua senha digitada na máquina ou até mesmo para fotografar os dados contidos no cartão.