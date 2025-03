Identificada mulher que morreu após aplicação de silicone industrial em Capão da Canoa

Foi identificada como Karoline Vinhas Velasques , de 56 anos, a mulher trans que morreu após a aplicação de silicone industrial nas nádegas, no domingo (23), em Capão da Canoa, no Litoral Norte, durante um procedimento estético realizado de forma caseira.

A vítima buscou a suspeita, que também é uma mulher trans, em Porto Alegre, e a levou até o apartamento no Litoral Norte, onde o procedimento foi realizado. Uma amiga acompanhou a aplicação e relatou que, quando a situação se agravou , antes da chegada do socorro, a suspeita teria recolhido o material e deixado o local .

A mulher trans suspeita de ter aplicado o silicone industrial já teria causado a morte de outras duas pessoas no Rio Grande do Sul, no ano de 2018. Em todos os casos, o óbito teria ocorrido em decorrência da aplicação do produto, não indicado para finalidade estética.