Caso Vitória: defesa diz que suspeito foi coagido a confessar e vai pedir anulação do depoimento

A defesa do suspeito de ter matado Vitória Regina de Souza , Maicol Sales dos Santos, que c onfessou ter agido sozinho , informou que irá pedir a anulação da confissão , pois acredita que ele possa ter sido coagido. O crime aconteceu em Cajamar, em São Paulo.

A defesa de Maicol argumenta que a confissão foi forçada e que ele não tinha advogado presente no depoimento. Em vídeos que foram divulgados pelo Fantástico , na TV Globo, no domingo (23), não há indícios visíveis de coação.

Inconsistências

A perícia aponta que Vitória foi vista pela última vez descendo de um ponto de ônibus próximo a sua casa, no dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho .

De acordo com o relatório da perícia, o suspeito teria visto a postagem de Vitória no ponto de ônibus às 0h06min do dia 27 de fevereiro, cerca de 20 minutos antes de a jovem descer do coletivo no bairro onde morava.