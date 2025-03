Correção: a Justiça negou o pedido da Polícia Civil referente à prisão preventiva de um ex-namorado da jovem, e não o deferiu como publicado entre as 8h19min e as 17h37min de 6 de março. O texto já foi corrigido.

A Polícia de São Paulo encontrou na quarta-feira (5) o corpo da adolescente Vitória Regina de Sousa , 17 anos, moradora de Cajamar, na Grande São Paulo . Ela estava desaparecida há uma semana. De acordo com as autoridades, o corpo estava em uma zona de mata.

O delegado responsável pelo caso, Aldo Galiano, disse à TV Globo que chegou a pedir à Justiça a prisão temporária do ex-namorado de Vitória por suspeita de envolvimento no homicídio. A Justiça paulista, porém, indeferiu o pedido. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com Galiano, a suspeita é de que a adolescente tenha sido morta por vingança , com a participação de pessoas ligadas a uma fação criminosa.

Desaparecimento

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite de 26 de fevereiro. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. No local, ela conversa com uma amiga. Segundo testemunhas, Vitória foi seguida por um carro com quatro rapazes após descer do ônibus.