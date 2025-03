PRF apreende carga milionária em carreta abandonada em Santana do Livramento

Os policiais realizavam uma ação de fiscalização na rodovia quando avistaram a carreta parada no acostamento. Abandonado, o veículo estava com o cavalo-trator quebrado, saindo fumaça, e com placas adulteradas. Conforme a PRF, o Mercedes Benz LS 1935 estava com placas de um Peugeot 206. As placas do semirreboque estão registradas sob um Ford Mondeo do município de Quaraí.