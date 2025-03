Vem aí o coelhinho Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Programação da 2ª Páscoa de Caxias começa na próxima sexta, na Praça Dante Alighieri

Além da decoração temática, que ficará instalada ao longo do mês, atrações contam com apresentações musicais, paradinhas de Páscoa e a presença do Coelho Deodoro, que irá receber as crianças

