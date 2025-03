Homem é morto durante assalto dentro de casa na zona norte de Porto Alegre

Um homem foi morto por volta das 22h de segunda-feira (24) após ter a casa invadida por ladrões. O crime aconteceu no bairro Jardim Leopoldina, na zona norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Jediel Sales Barreto, 52 anos .

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), dois criminosos tentaram invadir a casa , localizada na Rua São Francisco de Assis. O dono do imóvel percebeu a movimentação e tentou impedir que os ladrões entrassem.

Nesse momento, os homens dispararam contra Barreto na região do tórax e do abdômen. Ele morreu no local. Uma viatura da BM passava pela região e conseguiu impedir a fuga dos criminosos.