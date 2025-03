Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas em Três Coroas

Luciana Leonardo Batista tinha 49 anos quando foi vítima de feminicídio. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Um homem foi condenado nesta segunda-feira (24) pelo Tribunal do Júri de Três Coroas a 30 anos de prisão por matar a ex-companheira, Luciana Leonardo Batista, 49 anos, com nove golpes de faca.

O crime ocorreu em 2023 em uma via pública do município do Vale do Paranhana. Segundo o Ministério Público (MP), que fez a denúncia, a maioria dos golpes foram feitos pelas costas.

Apontado como autor do crime, Marcio Ronei Hack, 56 anos, já estava preso durante o processo. Ele foi encontrado após passar cinco dias escondido em matagal. Zero Hora não encontrou a defesa dele. O espaço está aberto para manifestação.

Conforme o promotor de Justiça Evandro Kaltbach, que atua na Comarca, as qualificadoras foram motivo fútil, já que o condenado não aceitava o fim do relacionamento; recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a mulher foi atingida pelas costas; meio cruel, devido ao intenso sofrimento causado à ex-companheira; e a questão de gênero. O caso foi qualificado como um feminicídio, pois estava inserido em um contexto de violência doméstica.

Relembre o caso

No dia 2 de setembro de 2023, após mais de três meses do fim do relacionamento, o réu desrespeitou medidas protetivas deferidas pela Justiça e passou a perseguir a vítima em uma rua de Três Coroas, de acordo com o Ministério Público.

Portando uma faca, ele teria entrado em um carro e monitorado a vítima, que caminhava com uma amiga até um mercado. Antes da ex-companheira dele entrar no estabelecimento comercial, o criminoso saiu do veículo e desferiu nove golpes, sendo sete nas costas da mulher e dois no tórax.

O crime foi gravado por imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível ver que Luciana tenta se defender e se afasta do agressor, que sai correndo após desferir as facadas. A mulher fica de pé por alguns segundos, mas cai na calçada. Ela chegou a receber atendimento médico, mas morreu no hospital de Três Coroas.

Quem era Luciana Leonardo Batista

Natural de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, onde casou e teve dois filhos, Luciana se mudou para o Mato Grosso após se divorciar. No Estado do Centro-Oeste, teve um segundo casamento, interrompido repentinamente com a morte do marido por covid-19.

Retornou ao Rio Grande do Sul, após um esforço de familiares e estabeleceu-se em Três Coroas, mesma cidade onde mora o irmão, Odair. Nos últimos meses de sua vida, Luciana trabalhava como doméstica em uma residência em Gramado.

O relacionamento com Hack, conforme a família, começou no final de 2021. Segundo Odair, ele se aproximou aos poucos, e os dois passaram a viver juntos.

— No começo ele foi útil para ela. Ajudava em casa, levava para os lugares. Só que dentro dessas funções, ele começou a ficar mais exigente, tudo tinha que ser do jeito dele. Com mais convivência, começaram as brigas. Ele começou a mostrar quem ele era — relatou o irmão, Odair, a Zero Hora, em 2023.

Ainda conforme Odair, Luciana relatou que esses episódios passaram a ser mais frequentes e culminaram em uma agressão no dia 24 de junho.

Após uma discussão no horário do almoço, Hack teria pego Luciana pelo pescoço e a jogado contra a parede. A agressão motivou a mulher a registrar um boletim de ocorrência e obter uma medida protetiva. O companheiro saiu de casa na ocasião.

— Ele tentou falar com ela na saída de um comércio, mas ela não quis. Ela já tinha bloqueado (o ex-companheiro) nas redes sociais. Ele tentou mais uma ou duas vezes, por outros aparelhos, mandar mensagens para ela. Queria conversar, reatar, e ela só bloqueava — conta Odair.

De acordo com o irmão, Luciana costumava fazer compras em um mercado no bairro Sander aos sábados. Era para lá que ela se dirigia quando foi esfaqueada pelas costas.