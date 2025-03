O novo efeito da estiagem que aparece nesta safra de verão no RS

O ritmo acelerado da colheita desta safra de verão é mais um efeito da estiagem que assola o Rio Grande do Sul neste ano. Nas lavouras de soja, principal cultivo agrícola do Estado, as máquinas já passaram em 24% dos 6,8 milhões de hectares plantados com o grão, conforme boletim conjuntural da Emater divulgado nesta quinta-feira (27). A porcentagem é 14 pontos percentuais maior do que a registrada no mesmo período do ano passado e dois pontos percentuais maior com relação à média dos últimos cinco anos.