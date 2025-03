Juventude encerra preparação para estreia no Brasileirão. Saiba o provável time

Técnico Fábio Matias comandou última atividade antes de encarar o Vitória. Porthus Junior / Agencia RBS

Está tudo pronto para a estreia do Juventude em mais um Campeonato Brasileiro. E a equipe de Fábio Matias encerrou a preparação para encarar o Vitória com um treinamento com portões fechados na manhã desta sexta-feira (28), no CT Alviverde.

Apesar de não confirmar oficialmente a equipe, a tendência é de que Gustavo volte ao gol, depois de se recuperar de uma lesão na coxa, e que Gilberto não fique à disposição, por ainda estar em fase final de recuperação.

— Todos estão em fase final, final mesmo. Já com condições daqui a pouco de jogar o jogo de amanhã (sábado), e com condições de jogar o segundo jogo já da próxima semana (contra o Botafogo). Então, acho que esse objetivo traçado dentro do nosso planejamento, nessas duas semanas pós-jogo contra a equipe do Grêmio, era um dos objetivos nossos, ter todos em condições, todos aptos, para estarem em condições de serem utilizados contra o Vitória — confirmou Matias.

A única dúvida nos 11 iniciais está no meio-campo entre Jean Carlos e Mandaca. No mais, o Verdão deverá ter: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Gabriel Taliari.

Os cinco reforços contratados durante a semana dependem da regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o final desta sexta-feira para serem relacionados. Casos do goleiro Ruan Carneiro, do zagueiro Natã, do lateral-direito Gabriel Souza e dos atacantes Matheus Babi, Galego.