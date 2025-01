Conforme informações da Climatempo, ainda na parte da manhã haverá condições favoráveis às pancadas, especialmente entre parte da Região Central, a Fronteira Oeste e as Missões. No decorrer das horas, a chuva se espalha pelo Estado.

Há alto risco para temporal com raios, ventos e até mesmo granizo. As áreas com maior atenção são o Norte, o Noroeste e o Centro do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades nas proximidades dessas localidades. O aviso é válido até as 10h de sexta-feira.