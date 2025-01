Justiça suspende efeitos de leilão de animais do Zoológico de Sapucaia do Sul

A juíza de direito titular da Vara Regional Ambiental, Patrícia Laydner, ordenou a suspensão imediata dos efeitos do leilão de 179 animais pertencentes ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul , em decisão publicada nesta sexta-feira (24).

A organização Princípio Animal ajuizou uma ação civil pública, argumentando que o formato era incompatível com o objetivo de assegurar o bem-estar dos animais.

A organização ressaltou que o edital tratava os animais como bens móveis, ignorando sua condição de seres sencientes, reconhecida pela Lei nº 15.434/2020, que integra o Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Também apontou a ausência de critérios claros para garantir que os compradores estariam aptos a assegurar a saúde e o bem-estar dos animais.