Primeiro radar meteorológico do governo gaúcho não irá mais para o Vale do Caí

Morro da Polícia, em Porto Alegre, foi o local escolhido. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O primeiro radar meteorológico de propriedade do governo do Estado não será mais transferido. O equipamento deveria ser instalado em Montenegro, no Vale do Caí, mas um acidente com um guindaste no Morro São João mudou os planos.

Provisoriamente, o radar foi trazido para Porto Alegre. Ele foi instalado no Morro da Polícia, num terreno de propriedade da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

No estudo sobre a escolha do local, Porto Alegre foi uma das três melhores opções - com Montenegro e Dois Irmãos -, mas parte do radar iria monitorar o oceano. Por causa disso, essa opção acabou sendo afastada, já que, em Montenegro, a região dos Vales seria melhor observada.

Porém, conforme o chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira, o radar está monitorando uma área maior do que o previsto. Dessa forma, o governo decidiu não transferir a estrutura.

— Recebemos um relatório da contratada, onde observa-se que o radar está entregando todo o objeto do contrato, aliás, além do objeto do contrato — informa Boeira.

Alertas antecipados

A Climatempo é a responsável por emitir boletins de previsão e alertas antecipados de eventos meteorológicos de curto prazo (de seis a 12 horas) e curtíssimo prazo (até três horas). Os moradores cadastrados no SMS 40.199 receberão estas informações.

Mais três radares

O governo do Estado irá adquirir três novos radares meteorológicos. A compra será feita com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).