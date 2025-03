Cruzeiro desmente busca por novo goleiro e garante que está satisfeito com Cássio e Léo Aragão

O vazamento de uma possível tentativa do Cruzeiro de assinar um pré-contrato com o vascaíno Léo Jardim para 2026 não caiu bem no Rio de Janeiro, tampouco em Belo Horizonte. E o clube mineiro precisou soltar uma nota oficial no começo da noite para dizer que não busca um novo camisa 1 para o Brasileirão.