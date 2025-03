Belo vai ser pai? Renata recebe informação inusitada no "BBB 25"; entenda

Renata foi a escolhida para participar da dinãmica Vitrine do Seu Fifi. Globo / Reprodução

Renata, participante do BBB 25, passou esta quinta-feira (13) na casa de vidro montada em um shopping do Rio de Janeiro, onde teve contato com o público. Uma das mensagens que a participante recebeu envolve o cantor Belo, ex de Gracyanne Barbosa.

Escolhida para estrear a dinâmica vitrine do Seu Fifi, Renata deixou momentaneamente o confinamento para receber informações externas — algumas verdadeiras, outras nem tanto.

Entre os recados falsos que chegaram a ela, um chamou atenção: um espectador levantou um cartaz com a frase "Bixa, Belo vai ser pai".

O episódio rapidamente gerou comentários nas redes sociais, com internautas especulando como Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor e atual confinada no BBB, reagirá ao boato caso receba a informação dentro do jogo.

Renata comenta mensagens

Não se sabe se Renata leu o cartaz em meio às diversas mensagens que recebeu. Em certo momento, enquanto tentava decifrar as falas do público, a sister mencionou informações relacionadas ao ex-casal.

— O cachorro da Gracyanne morreu, Belo tá namorando — disse Renata, dando sinais de que captou parte do que foi dito pelos fãs do programa.

A mãe de Eva, dupla da sister na competição, também compareceu ao shopping e fez um alerta. Em frente à casa de vidro, ela aconselhou Renata a não acreditar em tudo o que lhe era informado, já que algumas mensagens poderiam ser falsas.

Volta com imunidade

Inicialmente, a produção do BBB 25 informou que o retorno de Renata à casa dependeria de seu desempenho na dinâmica. No entanto, a participante já teve sua volta confirmada com imunidade.

— Pra ninguém desconfiar, a gente vai dizer que ela vai sair para encarar um desafio, um desafio que pode colocar em risco a permanência dela no jogo. Vamos pedir, inclusive, para ela arrumar as malas — disse o apresentador Tadeu Schmidt.