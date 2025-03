Na Casa RBS, empresários avaliam participação e força da agricultura gaúcha na Expodireto

A 25ª edição da Expodireto Cotrijal termina nesta sexta-feira (14). Jefferson Botega / Agencia RBS

Apesar da estiagem, que tem dominado as conversas durante a semana de Expodireto em Não-Me-Toque e afetado diretamente o setor do agro, lideranças da Região Norte se mostram otimistas com os resultados da 25ª edição da feira. Em passagem pela Casa RBS, o presidente da Cotrijal, Nei Mânica, ressaltou o retorno positivo entre os 610 expositores.

— Estamos sentindo que os expositores estão recebendo muito mais público do que nos anos anteriores, isso é positivo. Temos muita tecnologia, inovação e lançamentos tanto na área de máquinas como sementes e outros setores. A Arena Agrodigital está falando muito sobre a inteligência artificial, que é de extrema importância. A pequena propriedade também, a agricultura familiar está bombando — comentou em avaliação para o Grupo RBS.

O endividamento enfrentado pelos produtores gaúchos após anos de seca também pauta os debates na Expodireto. Na sexta-feira (14), uma audiência pública vai discutir a situação e buscar o alongamento da dívida dos produtores, como adiantou Manica, envolvendo cooperativas, governos municipais, estadual e federal, além de federações e entidades representativas.

— O produtor não quer perdão, ele precisa de prazo e de juros compatíveis — destacou Manica.

Resiliência dos agricultores gaúchos

Apesar das dificuldades, a força dos produtores em superar os desafios do momento é o grande destaque entre os empresários. Em passagem pelo espaço institucional do Grupo RBS, o presidente do Instituto Aliança Empresarial, Antônio Roso, pontuou que, mesmo com o cenário difícil, as empresas se fizeram presentes:

— Eles enxergam o futuro da inovação, de buscar cada vez mais o empreendedorismo na região, e nós precisamos de pessoas assim. Que o Rio Grande do Sul possa desenvolver mais, despertar mais pra isso. O agronegócio hoje é um impulsionador da economia do Brasil.

Mesmo com as dificuldades, a avaliação é que o futuro do campo gaúcho é promissor. O empresário Clóvis Tramontina, conselheiro da Tramontina, se mostrou impressionado com a presença dos jovens na feira, buscando a capacitação no setor.

— A maioria é agrônomo e engenheiro, outros já são veterinários. Pessoal que está trabalhando na área agrícola, filhos de empresários agrícolas, que deixaram de ser aquele colono na enxada pra ser um colono do drone — brincou durante entrevista na Casa RBS.

Casa RBS

Espaço traz novidades na 25ª edição da Expodireto. Luis Iarcheski / Agencia RBS

Voltada ao debate, a Casa RBS é um espaço institucional onde os visitantes acompanham programas de rádio e TV, além de poderem interagir com comunicadores. Com um espaço exclusivo e cobertura integrada, o Grupo RBS reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.