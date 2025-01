Cruzeiro evita derrota para o Betim no Campeonato Mineiro, mas sai de campo vaiado

O Cruzeiro tropeçou mais uma vez no Campeonato Mineiro. Neste sábado, recebeu o Betim e empatou por 1 a 1, mas quase foi derrotado. O adversário abriu o placar com Eurico e Lautaro Díaz empatou só nos minutos finais. A partida, válida pela terceira rodada, foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Cruzeiro já vinha pressionado porque perdeu por 1 a 0 para o Athletic na rodada anterior. Com quatro pontos, segue na liderança do Grupo C, mas pode perder a posição. Villa Nova (3), Aymorés (1) e Pouso Alegre (0) ainda jogam na rodada.

Já o Betim perdeu o 100% de aproveitamento na competição. Antes, tinha vencido Itabirito, por 1 a 0, e Aymorés, por 2 a 0. Com seis pontos, lidera o Grupo A, à frente de Uberlândia, com quatro, Tombense, com três, e Atlético, com dois. Todos os adversários ainda entrarão em campo nesta rodada.

O Betim quase abriu o placar logo no primeiro minuto com João Diogo, mas Cássio fez grande defesa. Depois o goleiro precisou se esticar para afastar a cobrança de falta perigosa. O Betim passou a acumular chances com João Diogo e também Paulo Henrique.

Até que aos 38 minutos, os visitantes abriram o placar. Após cobrança de escanteio na segunda trave, Eurico subiu alto para cabecear cruzado e fazer 1 a 0 para o Betim.

No segundo tempo, o Cruzeiro começou pressionando o Betim e teve boas oportunidades com Marquinhos, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Em uma das finalizações de Matheus Pereira, o goleiro Michael teve grande participação para evitar o gol. O Betim buscou os contra-ataques e assustou com João Diogo e Pablo.

Mesmo com a pressão da torcida, que cobrou muito Fernando Diniz, o Cruzeiro conseguiu evitar a derrota no final. Aos 41, após jogada na direita, Fabrício Bruno cruzou na segunda trave e Lautaro Díaz subiu alto para completar de cabeça. Apesar de tentar o "abafa" nos minutos finais, o placar não se alterou mais, provocando fortes vaias da torcida.

Na quarta rodada, o Betim joga na quarta-feira, às 20h, na Arena Vera Cruz, diante do Democrata GV. Na quinta, às 19h, é a vez do Cruzeiro visitar o Itabirito no Independência.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 1 BETIM

CRUZEIRO - Cássio; William (Marquinhos), Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Marlon (Villalba); Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu (Bolasie), Kaio Jorge (Lautaro Díaz) e Gabriel. Técnico: Fernando Diniz.

BETIM - Michael; Diego Ferreira, Jhow, Eurico e Elivélton Foguinho (Gabriel Santos); Miticov, Fillipe Soutto (Riquelmy) e Diego Jardel (Matheus Leal); Erick Salles (Pablo), Paulo Henrique (Vitinho) e João Diogo. Técnico: Alex Nascif.

GOLS - Eurico, aos 38 minutos do primeiro tempo. Lautaro Díaz, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cássio (Cruzeiro); Elivélton Foguinho (Betim).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima.

RENDA - R$ 1.311.396,50.

PÚBLICO - 33.308 torcedores.