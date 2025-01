Temporal e chuva volumosa: RS tem três alertas meteorológicos válidos até esta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos que abrangem áreas do Rio Grande do Sul. Eles são válidos até as 10h desta sexta-feira (24). Os três avisos são para tempestade e chuva volumosa na maior parte do Estado.

Dos avisos, o mais severo — de classificação laranja —, é válido até as 10h desta sexta e indica perigo de tempestade, com chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos intensos e queda de granizo em municípios das regiões Norte, Noroeste e Fronteira Oeste gaúcha.

Os outros dois alertas, de classificação amarela, indicam perigo potencial para a maior parte do Estado, sendo um deles válido somente para as regiões Norte, Noroeste e Fronteira.

O segundo alerta amarelo, com vigência até a manhã desta sexta-feira, é válido para as regiões do Vale do Sinos, a Região Central, o Vale do Rio Pardo, Região Metropolitana, Litoral Norte e Serra, além de partes do Sul gaúcho e da Campanha.