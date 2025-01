São Luiz e São José ficam no empate em Ijuí pelo Gauchão

Mateuzinho marcou o gol de pênalti para o São Luiz. Reprodução / GZH

São Luiz e São José fizeram um jogo equilibrado e ficaram no empate em Ijuí, neste sábado (25). Depois de um primeiro tempo sem bola na rede, as equipes criaram mais oportunidades na segunda etapa e ficaram no 1 a 1.

O Rubro chegou a quatro pontos, enquanto o Zequinha conquistou o seu segundo ponto em duas rodadas do Gauchão.

Agora, o São Luiz se prepara para o seu primeiro jogo fora de casa. Na 3ª rodada, enfrentará o Ypiranga, em Erechim, na quarta-feira (29). Já o São José entrará em campo na terça-feira (28), para jogar contra o Inter, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O jogo

A partida começou com polêmica. Aos 11 minutos, o atacante Douglas, do São José, reclamou ao árbitro Erico Andrade de Carvalho, que teria sido chamado de “macaco” por um torcedor do time da casa.

A primeira oportunidade de gol foi do São Luiz. Garré cruzou rasteiro e Adailson chutou, mas o a bola foi para fora. O São José passou a ter mais controle das ações ofensivas depois disso, mas não conseguia criar chances claras de gol. A primeira grande chance aconteceu aos 35 minutos, quando Douglas foi lançado, chutou antes de entrar na grande área e forçou o goleiro Diego Monteiro a fazer uma defesa difícil.

No segundo tempo, o VAR foi acionado logo no início. Aos 2 minutos, Danielzinho tocou na bola com o braço. O árbitro de vídeo acionou o juiz, que marcou pênalti. Mateuzinho cobrou e abriu o placar para o Rubro.

O São José buscou o empate logo depois. Gabriel Terra cobrou uma falta pelo lado direito perto da área. Ele chutou direto e encobriu o goleiro adversário para fazer 1 a 1.