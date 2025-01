Todos os pontos na orla do Guaíba monitorados pelo Dmae estão próprios para banho

Placas informativas orientam os banhistas sobre as condições de balneabilidade dos locais analisados.

Os seis pontos da orla do Guaíba monitorados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão próprios para banho . A informação consta no quinto relatório de balneabilidade da temporada, divulgado pela prefeitura de Porto Alegre nesta sexta-feira (3).

As análises levam em consideração três pontos para banho no bairro Belém Novo e três no Lami, na zona sul da Capital (veja os locais abaixo).