RS registra piora na balneabilidade, com três pontos do Litoral Norte impróprios para banho

O Rio Grande do Sul tem 80 pontos próprios para banho (83,3% do total) dos 93 analisados , segundo o último relatório da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgado nesta sexta-feira (3).

O Litoral Norte tem três pontos impróprios para banho (não havia nenhum no levantamento anterior), em Torres e Tramandaí – veja a lista completa no fim da reportagem.

Também entraram para a lista de impróprios três diferentes balneários de Pelotas, no sul do Estado.

Veja a lista completa dos pontos impróprios para banho:

Entenda o levantamento

A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias.