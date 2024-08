A qualidade da água do Rio Sena, em Paris, tem sido tema de muitas polêmicas desde o início dos Jogos Olímpicos de 2024. No domingo (4), o Comitê Olímpico da Bélgica (BOIC, na sigla em inglês) anunciou a desistência do triatlo misto devido a hospitalização da atleta Claire Michel, infectada pela bactéria E.coli enterohemorrágica após nadar no rio durante a prova feminina na quarta-feira (31).