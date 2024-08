O Rio Sena tem gerado controvérsias nas Olimpíadas em Paris. No caso mais recente, a prova de triatlo masculina foi adiada devido à poluição da água. Após a competição da modalidade feminina na quarta-feira (31), a atleta belga Jolien Vermeylen decidiu pôr para fora a sua insatisfação com as más condições — apesar do sinal verde para que a prova ocorresse. Ela disse ter sentido e visto "coisas".