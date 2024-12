Rio Grande do Sul conquista Campeonato Brasileiro de tênis de mesa por equipes

O Rio Grande do Sul chegou ao lugar mais alto do pódio na disputa por equipes do Campeonato Brasileiro de tênis de mesa. Em Chapecó, o time composto por Victória Strassburger, Sofia Kano, ambas da Sogipa, Thaís Tanaka, da Acenb de Ivoti, e por Sabrina Moschen, da ACTM de Caxias do Sul levou a melhor contra a equipe de São Paulo.