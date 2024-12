Mais de 200 mil veículos são esperados na freeway em direção ao Litoral Norte até sábado

Movimento de ida ao Litoral Norte na manhã desta quinta-feira já era intenso e deve aumentar. Camila Hermes / Agencia RBS

A freeway teve movimento intenso em direção ao Litoral Norte na quinta-feira (26) e o fluxo deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Até sábado (28), a concessionária CCR ViaSul estima que mais de 208 mil veículos utilizem a rodovia nesse sentido.

Na quinta, a previsão é de 57,2 mil veículos passando pelas praças de pedágio no sentido Capital-litoral. O pico deve ser registrado na sexta (27), com 79,1 mil, e segue em alta no sábado, com 72,3 mil.

O retorno deve ter movimento significativo somente a partir da virada do ano. Em 1⁰ de janeiro são aguardados mais de 85 mil veículos. Já no dia 2, a previsão é de pouco mais de 100 mil automóveis, sendo o dia de maior fluxo do período.

Melhores horários na freeway

Sentido litoral:

Quinta-feira (26): antes das 16h

Sexta-feira (27): antes das 8h

Sentido Capital:

Terça-feira (31): todo o dia

Quarta-feira (1º): pela manhã

Rodovias estaduais da EGR terão fluxo de 620 mil veículos

RS-040 é a que mais vai concentrar movimento entre as rodovias estaduais administradas pela EGR. Duda Fortes / Agencia RBS

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) prevê incremento considerável do tráfego de veículos nas rodovias gaúchas em função do feriadão de réveillon. Diante disso, a estatal afirma estar mobilizada para agilizar o atendimento aos condutores nas praças de pedágio, serviços e ocorrências.

Conforme a gerência operacional da EGR, a previsão é que cerca de 620 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas entre os dias 27 e 2 de janeiro. A expectativa é de maior fluxo nas rodovias que ligam a região metropolitana ao litoral, seja pela RS-040, por Viamão, ou pela RS-474, em Santo Antônio da Patrulha, e nas rodovias que levam turistas e visitantes até a Serra Gaúcha e Hortênsias, utilizando a RS-235, em Gramado e São Francisco de Paula, e a RS-115, por Três Coroas.

Na RS-040, a expectativa é de que 176,3 mil veículos passem pela praça de pedágio de Águas Claras, em Viamão, entre sexta-feira (27) e quinta-feira (2), estimativa 65% superior em relação à média registrada em finais de semana normais.

Em outra importante ligação entre os vales do Sinos e Paranhana e o Litoral, o fluxo na RS-474 é estimado em 81,3 mil veículos, 98% maior em relação ao período normal.