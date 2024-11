Para baratear futuros pedágios, governo gaúcho investirá R$ 1,3 bilhão em sete rodovias

O Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) autorizou o repasse de R$ 1,3 bilhão no edital de concessão que irá repassar a administração de sete rodovias para a iniciativa privada, localizadas no Vale do Taquari e no norte do Estado. A justificativa de investimento se dá porque o chamado bloco 2 atravessa municípios que foram impactados pela enchente de 2024.