"Não teremos redução de recursos para o Rio Grande do Sul", garante ministro dos Transportes

Duplicação da BR-290 é uma das obras beneficiadas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mesmo com o fim do decreto da calamidade pública, em dezembro de 2024, o Rio Grande do Sul não perderá recursos para fazer os investimentos necessários de infraestrutura. A garantia é do ministro dos Transportes, Renan Filho, que concedeu entrevista para o Gaúcha Atualidade nesta quinta-feira (19).

- Nós não teremos menos recursos não, porque o Estado do Rio Grande do Sul recebeu um tratamento especial da União. Houve a decretação de emergência e nós recebemos um teto extra para investimento no Estado. Então, nós não teremos redução de recursos para o Estado do Rio Grande do Sul. O Ministério dos Transportes também foi preservado dos cortes de maneira geral na União - declarou Renan Filho.

Segundo ele, o Rio Grande do Sul tem uma condição melhor de investimento do que a média nacional por causa da enchente de maio. Nas palavras do ministro, o presidente Lula garantirá os investimentos necessários para as obras estruturantes.

Em setembro, foi sancionada a lei que permite usar os recursos da reconstrução pelo prazo de até três anos. Para fazer todas as obras previstas nas rodovias, o governo precisará gastar R$ 1,18 bilhão.

Com os recursos garantidos, Renan Filho destaca que não haverá descontinuidade nas obras como a duplicação da BR-116 e da BR-290, retomada das obras da nova ponte do Guaíba e da pavimentação da BR-285, na Serra.

- As obras que estão em áreas afetadas, que precisaram passar por uma releitura de resiliência, nível de cota de inundação, todas elas estão contempladas - ressalta Renan Filho.

Ouça a entrevista