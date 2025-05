Em nova fase, Muro da Mauá vai homenagear os corredores

Primeira maratona oficial de Porto Alegre, realizada em 1983, teve como campeão Adão Juarez Camões. Clube de Corredores de Porto Alegre / Divulgação

Desde o início do mês, o Muro da Mauá, no Centro Histórico, está homenageando as corridas de rua. Oito painéis foram instalados num trecho de 750 metros, entre o fim da linha do Trensurb e o estacionamento do Cais Embarcadero.

Eles vão destacar os benefícios para a saúde que a prática traz e os cuidados com a preparação para a realização da atividade. Também serão lembradas as principais provas do mundo, como a Corrida de São Silvestre, a Maratona de Porto Alegre, a Volta da Pampulha, a Maratona de Nova Iorque, entre outras.

Uma das fotos ressalta a primeira maratona oficial da capital gaúcha, realizada em 1983. O primeiro campeão foi Adão Juarez Camões.

Em 2025, Porto Alegre realizará a sua 40ª maratona internacional. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2025. A passagem dos atletas pelo Mercado Público, marca da retomada da prova em 2024 após a enchente de maio, vai se repetir na edição deste ano.

"Correr melhora a saúde cardiovascular ao fortalecer o coração, reduz a pressão arterial e aumenta a circulação sanguínea, diminuindo o risco de doenças cardíacas e AVC (Acidente Vascular Cerebral). E mais: praticar regularmente fortalece os pulmões, aumentando sua capacidade e eficiência na absorção de oxigênio, além de estimular o fortalecimento muscular e a qualidade do sono. Outro aspecto importante envolve a saúde mental e o foco, pois correr libera endorfinas e reduz o estresse. Passadas largas para a autoestima e bem-estar", destaca o material de divulgação do projeto.

Segundo o consórcio das empresas Sinergy e H MÍDIA - responsável pelo projeto de decoração do Muro da Mauá -, o Brasil tem mais de 13 milhões de corredores. Desse total, 22% estão na Região Sul.

— O objetivo das etapas culturais do Novo Muro da Mauá é valorizar a história da cidade, transformando o histórico e controverso Muro, construído na década de 70 como parte do sistema de proteção das cheias, em uma galeria de arte gigantesca — explica Eduardo Ferreira, sócio-fundador e CEO da Sinergy.

A nova fase cultural conta com o patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e do Hospital Mãe de Deus.

Revitalização do Muro

Dentro do projeto de adoção do Muro da Mauá, a cada quatro meses - aproximadamente - a temática é alterada. Na etapa anterior, o muro homenageou o bicentenário da imigração alemã.