Empresário acusado de matar companheira com tiro no rosto em Porto Alegre vai a júri na quinta

O empresário Marcelo de Oliveira Bueno, de 43 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri na próxima quinta-feira (15) pelo assassinato da companheira, Débora Forcolén . A jovem tinha 18 anos em maio de 2018 , quando o crime aconteceu, no bairro Farrapos, zona norte de Porto Alegre.

Relembre o caso

Essa versão fez com que ele fosse solto e passasse a responder por homicídio culposo, quando não há intenção. A família de Débora afirmou que a jovem vivia uma relação conturbada e já havia apresentado sinais de agressões físicas . Uma semana antes da morte, ela esteve na casa da mãe e, de acordo com familiares, estava com um olho roxo .

Investigação e denúncia

Um mês depois, a delegada Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios, solicitou a prisão preventiva de Bueno e enquadrou o caso como homicídio com dolo eventual, mesmo havendo um histórico de agressões do companheiro contra a jovem assassinada.

— A violência contra a mulher é uma realidade que precisa ser severamente combatida. As provas são claras que o réu matou a vítima, uma jovem, que deixou uma criança sem mãe. Mais que isso, não a socorreu, sendo que até hoje está impune do grave fato ocorrido. O Ministério Público buscará a condenação desse brutal fato, pois o acusado é responsável e não pode seguir impune — disse a promotora Lúcia Helena Callegari, que vai atuar em plenário pela acusação.

O que diz a defesa

"A defesa de Marcelo Oliveira Bueno informa que está pronta para o julgamento que ocorrerá nesta quinta-feira, no Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre.

É desejo da defesa — e do próprio Marcelo — que ele possa estar presente em plenário para prestar todos os esclarecimentos sobre os fatos ocorridos, contribuindo de forma transparente com o julgamento.

Acreditamos que o Tribunal do Júri, instituição fundamental da Justiça brasileira, terá a oportunidade de analisar com profundidade as provas que serão apresentadas por ambas as partes, acusação e defesa, e estamos confiantes de que os jurados saberão entregar a decisão mais justa e adequada ao caso concreto."