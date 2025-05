"É uma represália mesquinha", diz presidente em exercício do Grêmio sobre corte de cortesias da Arena

Arena Porto-Alegrense tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2032. Omar Freitas / Agencia RBS

A decisão da Arena Porto-Alegrense foi fortemente criticada pela direção do Grêmio. A gestora do estádio resolveu retirar em torno de 50 cadeiras Gold e seis camarotes que oferecia como cortesia ao Tricolor.

— É uma represália mesquinha. Como se meia dúzia de ingressos fosse demover os interesses do Grêmio — destacou o presidente em exercício do Tricolor, Eduardo Magrisso.

A oferta era um bônus que a gestora do estádio concedia ao Grêmio. Ela decidiu retirar a cortesia a partir desta semana. Segundo o Tricolor, as cadeiras e camarotes eram usados por familiares de jogadores, analistas de desempenho do clube e parceiros de negócio.

A Arena diz que irá seguir o que está previsto em contrato, que é a oferta de dois camarotes: o da Tribuna Presidencial e a Tribuna do Conselho. A gestora do estádio garante que os analistas de desempenho seguirão usando, gratuitamente, duas cabines de imprensa.

Para não deixar desassistidas as famílias dos jogadores, a partir do jogo desta terça-feira, o Grêmio irá acomodá-las na Tribuna Presidencial. Também promete oferecer o camarote aos analistas de desempenho.

O clima entre o Tricolor e a Arena, que poucas vezes foi amistoso, esquentou nas últimas semanas. Num dos últimos capítulos, o Grêmio reclamou das filas e do tratamento dado aos torcedores no confronto com o Santos, em 4 de maio, pelo Brasileirão.

Há, ainda, protesto pelos preços dos ingressos, que geram baixo público na partida como mandantes, e condições do gramado. A falta de investimento na manutenção do estádio também sempre foi uma queixa recorrente.

Até 2032

A Arena Porto-Alegrense tem contrato com o Tricolor, permitindo que ela faça a administração do espaço até dezembro de 2032. Se o clube gaúcho quiser assumir logo a gestão do imóvel, será preciso abrir o cofre.

O Grêmio ainda tem de pagar em torno de R$ 150 milhões para a Arena Porto-Alegrense pelos próximos sete anos. No ano passado, especulou-se que a empresa aceitaria receber R$ 60 milhões à vista.

Suspensão de Guerra

Em março, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, havia sido punido com 60 dias de suspensão e R$ 30 mil de multa por conta de declarações dadas durante entrevista, em que reclamou da atuação da arbitragem no jogo de ida da semifinal do campeonato estadual. O clube conseguiu a redução da pena para 15 dias de afastamento, com multa de R$ 10 mil.