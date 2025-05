Retomada construção de viaduto abandonado na Região Metropolitana

Um viaduto inacabado às margens da Rodovia do Parque voltou a receber obras desde o final de abril. Localizado próximo ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o elevado está sendo concluído pela empresa Porto Beton.

O viaduto estava com obras paradas desde 2014. A expectativa é que, em outubro, os trabalhos sejam finalizados no local.

A empresa irá receber R$ 8 milhões, que serão pagos a partir de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado. O elevado vai permitir um acesso rápido entre a Rodovia do Parque, Avenida Celina Chaves Kroeff e o Parque de Exposições Assis Brasil.

Vai e vem

A obra era de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que não a concluiu por falta de dinheiro. Em 2019, a Rodovia do Parque foi repassada para a CCR ViaSul, mas o término da construção do viaduto não foi incluído no contrato assinado com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

Em junho de 2022, a prefeitura de Esteio obteve a doação dos projetos do viaduto com o Dnit. Seis meses depois, o Palácio Piratini se uniu ao projeto.

Já foram gastos R$ 4 milhões no viaduto. Mas ainda falta realizar a construção de uma das duas rampas de acesso ao viaduto.

Além de viabilizar entrada pelo portão 10 do Parque de Exposições Assis Brasil, o viaduto também irá garantir acesso rápido ao Condomínio Industrial Carlos Helfensteller. Hoje, quem ingressa em direção a Esteio pela Rodovia do Parque chega à cidade por uma via alternativa, que passa pela Avenida Cezar Antonio Bettanin, aumentando o trajeto.

Histórico