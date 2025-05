Premiê canadense forma novo governo para redefinir relacionamento com os EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, formou seu novo gabinete nesta terça-feira (13), buscando redefinir as relações com os Estados Unidos e enfrentar a guerra comercial lançada por Donald Trump.

Duas semanas após a vitória do Partido Liberal nas eleições gerais canadenses, os ministros de Carney assumiram suas funções em uma cerimônia em Ottawa, que marcou o início de seu primeiro mandato completo.

"Os canadenses elegeram este novo governo com um claro mandato de definir uma nova relação econômica e de segurança com os Estados Unidos", informou o gabinete do premiê em um comunicado.

Várias figuras importantes que participaram das negociações com o governo Trump sobre as tarifas, que já afetaram o emprego dos canadenses, permanecem no gabinete. Mas há algumas mudanças.

Dominic LeBlanc, que negociou diretamente com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, nas últimas semanas, foi nomeado ministro encarregado do comércio entre Canadá e EUA.

E ex-ministra das Relações Exteriores Melanie Joly passou ao Ministério da Indústria e a nova chefe da diplomacia canadense é Anita Anand.

O ministro de Finanças, François-Philippe Champagne, permanece no cargo.

Desde que assumiu o posto do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, em 14 de março, Carney buscou se distanciar de seu antecessor, que se tornou muito impopular após uma década no poder.

Portanto, seu gabinete inclui aliados de Trudeau, mas também traz novos rostos.

Evan Solomon, um proeminente jornalista eleito para o Parlamento pela primeira vez, foi nomeado ministro da Inteligência Artificial, um novo cargo com o qual Carney busca transformar a economia do Canadá.

Na semana passada, o novo premiê prometeu criar "um gabinete eficiente, focado e com paridade de gênero".

O Partido Liberal conquistou 170 assentos no Parlamento, menos do que os 172 necessários para formar maioria, mas ainda terá uma posição forte para aprovar leis.