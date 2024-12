Governo avalia conceder nova ampliação de prazo no contrato do Embarcadero

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta sexta-feira (20), o governador Eduardo Leite admitiu a possibilidade de ampliar novamente o prazo de vigência do contrato do Cais Embarcadero . A afirmação foi feita a partir de um questionamento feito pela jornalista Giane Guerra.

Os gestores do Embarcadero esperavam que a ampliação de contrato chegaria a cinco anos. Este prazo de prorrogação chegou a ser citado pelo governador em novembro, durante vistoria realizada na véspera da reabertura .

Se este novo prazo for confirmado, impactará nas projeções feitas pelo consórcio Pulsa RS, único participante da concessão do Cais Mauá. O leilão vai completar um ano em fevereiro e até hoje o contrato não foi assinado .

A enchente de maio atrapalhou o planejamento porque a área foi severamente atingida. As negociações com o consórcio Pulsa RS foram retomadas em setembro.

O consórcio confirma que aceitará assinar o contrato, mas não concorda com essa nova ampliação de prazo para o Embarcadero. O grupo alega que já vem negociando com empresas que irão assumir a área. Essa prorrogação de mais cinco anos impactaria no planejamento que o consórcio já tem para a área.