Aguardada há anos e envolta em imbróglios no repasse para a iniciativa privada, a concessão do Cais Mauá deu novo passo nesta terça-feira (6). Em leilão com lance único na B3, a bolsa de valores brasileira, a entrega da operação do local à iniciativa privada foi confirmada. O Consórcio Pulsa RS, formado pelas empresas Spar Participações e Desenvolvimento Imobiliário e Credlar Empreendimentos Imobiliários arrematou o projeto no evento realizado em São Paulo.