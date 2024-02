O Consórcio Pulsa RS, formado pelas empresas Spar Participações e Desenvolvimento Imobiliário e Credlar Empreendimentos Imobiliários arrematou a concessão do Cais Mauá em leilão na B3, a bolsa de valores brasileira. O grupo será o responsável pela administração do trecho da Usina do Gasômetro até a Estação Rodoviária de Porto Alegre pelo período de 30 anos, com investimento previsto de R$ 353,3 milhões.