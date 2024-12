Paulinho Dill, de Os Atuais, é transferido para hospital de Passo Fundo

Ele estava internado desde 6 de dezembro no Hospital de Santo Ângelo , para realizar uma cirurgia na face. Na última quinta-feira (19), o músico foi diagnosticado com uma infecção pulmonar.

Paulinho Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, no noroeste do Estado.