Polícia Civil conclui inquérito da morte de empresário de Carazinho

Ivo morreu no dia 12 de março de 2023 após ser agredido por dois indivíduos que assaltaram a sua casa em Carazinho. Arquivo pessoal / Reprodução

A Polícia Civil concluiu na última semana o inquérito que investigava a morte de Ivo Giacomelli, empresário de 58 anos morto em março de 2023 dentro da casa onde morava em Carazinho, no norte gaúcho. A partir da conclusão, o caso é remetido ao Judiciário.

O crime completa dois anos nesta quarta-feira (12). À época, Ivo e a esposa estavam em casa quando foram surpreendidos pelos criminosos. O casal foi rendido e o empresário morto. A mulher não sofreu violência física, mas testemunhou todas as agressões.

Conforme o delegado Leandro Antunes, que liderou a operação, a investigação chegou em dois suspeitos pelo crime através de informações e imagens de câmeras.

Um está preso e outro foi morto em confronto com a Brigada Militar em 30 de março de 2023, quando a polícia cumpria mandado e busca e apreensão por outro homicídio ocorrido dias antes da morte de Ivo, em fevereiro daquele ano.

Questionado, o homem detido negou à polícia que tenha envolvimento no crime em Carazinho.

O delegado informou que a perícia realizada no local da morte trouxe poucos esclarecimentos e não há evidências suficientes para confirmar se houve uma invasão na casa do empresário ou como se deu a dinâmica dos fatos no dia do crime.

— Sequer constou na perícia que todas as joias e carteiras com cartões e dinheiros ficaram em cima da cômoda. Nenhum bem foi levado, exceto a camionete que foi abandonada, o celular do Ivo a arma de fogo e um suposto dinheiro, que não temos comprovação que existia — disse o delegado.

No aguardo por respostas há dois anos, a família de Giacomelli foi informada de que o inquérito foi concluído e encaminhado para o Judiciário na terça-feira (11). Segundo Patrícia Giacomelli, filha da vítima, a família ainda não formulou qualquer opinião sobre a conclusão do inquérito, nem conversou com a polícia ou delegado.

Na foto, a filha Patrícia (ao centro) e a viúva Bernadete (D) pediram por justiça durante mobilização de um ano da morte do empresário. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

— Foi uma luta constante e muito difícil não ter respostas. Não sabíamos em que pé estava a investigação. Quando fechou um ano fizemos um movimento e estávamos prestes a fazer outro para pedir respostas e justiça pelo assassinato — conta.

Mesmo com a conclusão das investigações, Patrícia afirma que a família ainda sente que faltam respostas e seguem na expectativa de entender o motivo de tanta brutalidade:

— Meu pai era um homem honesto, trabalhador e tinha um coração do bem. Não nos conformamos com o que aconteceu.

Relembre o caso

Crime foi na casa onde o empresário Ivo Giacomelli morava, em Carazinho. Günther Schöler / Agencia RBS

O empresário Ivo Giacomelli foi morto em 12 de março de 2023 durante um assalto à casa onde ele morava, no bairro Cantares, em Carazinho. Conforme a Polícia Civil, ao menos dois suspeitos invadiram a residência no momento em que a vítima manobrava carros na garagem.

Na casa também estava Bernadete, esposa de Ivo. O casal foi rendido pelos indivíduos e o empresário, morto. Conforme investigações da Polícia Civil, a vítima foi agredida na cabeça com um "objeto contundente" enquanto ainda estava na garagem.

Logo em seguida ele foi levado para o andar superior do imóvel e foi neste local que morreu após as agressões. Durante a ação criminosa, a esposa de Ivo não sofreu violência física.