Prefeitura de Passo Fundo se reúne com Agergs para solicitar fiscalização dos serviços prestados pela Corsan/Aegea

A ação teve como impulso os problemas no abastecimento de água enfrentados pela população de Passo Fundo nos últimos meses. No fim de fevereiro, algumas localidades ficaram sem água por mais de sete dias . Durante reunião, o prefeito também mencionou relatos dos moradores sobre cobranças abusivas na conta de água .

No domingo (9), Almeida anunciou uma ordem de serviço determinando multa à Corsan/Aegea, no valor de R$ 125 mil por dia, em razão das falhas no abastecimento de água no município.