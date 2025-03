Na Rádio Gaúcha, prefeito Pedro Almeida critica falta de soluções da Corsan para desabastecimento de água em Passo Fundo

Na entrevista, o prefeito lembrou que os problemas com a Corsan/Aegea começaram há mais de 30 dias com denúncias de moradores sobre contas de janeiro com valores abusivos. A prefeitura e a Câmara de Vereadores buscaram entender as irregularidades, mas o problema se agravou com o rompimento de uma adutora responsável por 40% do abastecimento da cidade.