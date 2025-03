Segunda edição da Operação Poste Limpo em 2025 retira fios obsoletos e reforça segurança em Passo Fundo

Operação iniciou às 8h e segue até as 17h. Assessoria de imprensa do vereador Gio Krug / Divulgação

A Operação Poste Limpo, iniciativa para retirar fios obsoletos dos postes de energia, teve sua segunda edição de 2025 nesta quinta-feira (13) em Passo Fundo, no norte gaúcho. Equipes da RGE e empresas de telecomunicação trabalham desde as 8h na esquina das ruas Benjamin Constant e General Canabarro, na região central do município. A ação segue até as 17h.

O movimento iniciou no ano passado após iniciativa do Ministério Público. A operação é respaldada pela Lei Poste Limpo, de autoria do vereador Gio Krug, aprovada em 2021, que determina a retirada de fios em desuso na cidade.

Essa é a décima edição da operação, que já retirou mais de 35 metros cúbicos de fios em desuso. O volume equivale a um contêiner de recolhimento. Em 2025, a operação será realizada uma vez por mês, preferencialmente na segunda quarta ou quinta-feira, desde que as condições climáticas permitam.

O objetivo da operação é eliminar cabos que representam riscos de acidentes, como fios baixos ou cortados, além de melhorar a estética urbana. Neste ano, a segurança dos funcionários envolvidos na operação foi reforçada, com a presença de uma equipe da RGE para auxiliar no trabalho. Os fios retirados são armazenados em um depósito da prefeitura até que seja definido o destino adequado.

— O mutirão de hoje foi programado para a Rua Benjamin Constant, com o objetivo de melhorar a situação dos nossos postes, tanto sob o aspecto visual como na proteção às pessoas que circulam pelas vias, a pé ou em veículos. O foco é a segurança e a qualidade do sinal de internet, evitando que fios obsoletos ou rompidos prejudiquem as empresas que operam regularmente na cidade — explicou o promotor Paulo Cirne.

— É um trabalho difícil e longo, mas que precisa ter continuidade. Surgem muitas questões pontuais, como caminhões que enroscam em fios, e por isso contamos com a participação da comunidade para nos alertar sobre problemas. Não podemos ter cabos nas ruas ou calçadas, pois isso gera riscos de acidentes — completou.

Cronograma da operação até julho